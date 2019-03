Thặng dư cán cân vãng lai tháng 1 xuống thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 1 vừa qua đã khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại tụt xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 9 tháng, do xuất khẩu chững lại.Theo số liệu sơ bộ ngày 8/3 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), thặng dư cán cân vãng lai đạt 2,77 tỷ USD trong tháng 1, nhỉnh hơn mức 2,64 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.Hàn Quốc đã đạt thặng dư cán cân vãng lai trong vòng 81 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2012, nhưng số liệu của tháng 1/2019 vừa qua thể hiện mức thặng dư hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 4/2018.Mức thặng dư thấp này có nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm thặng dư cán cân hàng hóa, vốn đã tụt xuống mức 5,61 tỷ USD trong tháng 1, mức thấp kỷ lục trong vòng 11 tháng, do giá xuất khẩu chíp bán dẫn đang chững lại.Xuất khẩu của Hàn Quốc đã co lại 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9/2018, trong khi nhập khẩu giảm 2%, xuống còn 43,77 tỷ USD.Tương tự, cán cân dịch vụ đã thâm hụt 3,61 tỷ USD so với một năm trước, con số báo động nhất kể từ tháng 1/2018.