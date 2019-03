Điều tra vụ giám đốc công ty Hàn Quốc bỏ trốn, không trả lương người lao động Indonesia

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk tích cực phối hợp với cơ quan điều tra của Indonesia về trường hợp giám đốc một công ty may mặc của Hàn Quốc bỏ trốn trong khi còn nợ tiền lương của nhân viên người Indonesia.Tổng thống Moon chỉ thị không để xảy ra trường hợp doanh nghiệp Hàn Quốc tại các nước Đông Nam Á gây thiệt hại cho người lao động bản địa, cũng như tổn hại tới quan hệ hợp tác, tin cậy giữa Hàn Quốc với các nước.Theo chỉ thị của Tổng thống, Bộ Tuyển dụng và lao động quyết định nắm bắt nhanh quy mô nợ lương và tình hình thiệt hại của người lao động công ty may mặc nói trên, đồng thời rà soát tất cả các trường hợp tương tự.Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát sẽ tiến hành điều tra vụ việc ngay lập tức, sau khi được cơ quan chức năng của Indonesia bàn giao hồ sơ vụ án. Bộ Tư pháp cũng sẽ hợp tác trong quá trình điều tra, dựa trên Hiệp định về dẫn độ tội phạm và hợp tác tương trợ tư pháp mà hai nước đã ký kết.Trước đó, một giám đốc họ Kim của SKB, một công ty may mặc của Hàn Quốc hoạt động tại Indonesia, đã bất ngờ biến mất vào tháng 10 năm ngoái, trong khi vẫn còn nợ 7,2 tỷ won (6,36 triệu USD) tiền lương của người lao động Indonesia.