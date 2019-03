Chính giới nhất trí thông qua 7 dự luật về bụi nhỏ tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban chính sách của đảng Dân chủ đồng hành, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa chiều 7/3 đã nhóm họp tại Quốc hội, ký kết biên bản nhất trí với nội dung thông qua 7 dự luật về đối phó bụi nhỏ trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 13/3 tới đây.Trước tiên, chính giới quyết định thông qua dự thảo sửa đổi Luật cơ bản về sự cố, thảm họa và quản lý an toàn, chỉ định tình trạng bụi nhỏ nồng độ cao là "thảm họa". Tuy nhiên, chính giới cũng nhất trí sẽ thu thập ý kiến của các chuyên gia tại các Ủy ban thường trực Quốc hội có liên quan.Phe cầm quyền và đối lập còn nhất trí sửa đổi Luật quản lý an toàn khí thiên nhiên hóa lỏng, để nới lỏng giới hạn sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG).Ngoài ra, các đảng cũng nhất trí thảo luận về việc sửa đổi Luật quản lý chất lượng không khí trong nhà, Luật bảo vệ môi trường không khí, Luật đặc biệt về cải thiện chất lượng không khí tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô, nhằm cải thiện chất lượng không khí tại các địa điểm đông người.Cuối cùng, các đảng quyết định sửa đổi Luật sức khỏe tại trường học, nhằm lắp đặt các thiết bị lọc không khí, đo nồng độ bụi nhỏ tại trường học, bảo vệ sức khỏe học sinh.