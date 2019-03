Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc đã tăng 4 năm liên tiếp, đạt quy mô cao kỷ lục.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết quy mô đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2018 đạt 49,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1980.Đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển sang xu hướng tăng vào năm 2015 với mức tăng 6,3%. Tới nay, FDI đã tăng 4 năm liên tiếp, trong đó năm 2016 tăng 30,4%, năm 2017 tăng 12,6% và tới năm ngoái là 11,6%.Tỷ trọng đầu tư vào ngành chế tạo chiếm cao nhất, đạt 32,9%, sau đó tới lĩnh vực tài chính, bảo hiểm là 32,6%; bất động sản là 10,2%. Theo khu vực, các nước châu Á có tỷ trọng đầu tư cao nhất, chiếm 34,1%, sau đó tới các nước châu Âu là 23,5% và Bắc Mỹ là 22,8%.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng là do trong năm ngoái đã có nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) tập trung ở lĩnh vực chế tạo, như SK Hynix mua lại mảng kinh doanh chíp nhớ của tập đoàn Toshiba, Nhật Bản vào tháng 6 năm 2018.Xét theo quý, đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý IV năm ngoái đạt 13,23 tỷ USD, tăng 30,7% so với một năm trước và cao hơn 2,4% so với quý III trước đó.