Đảng Hàn Quốc tự do đề cập việc ân xá cựu Tổng thống Park Geun-hye

Photo : KBS News

Ngày 10/3 là tròn hai năm ngày cựu Tổng thống Park Geun-hye bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội. Cùng ngày, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn một lần nữa đề cập tới việc ân xá cho cựu Tổng thống Park, sau lần đề cập đầu tiên cách đó ba ngày. Chủ tịch Hwang cho rằng Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang lợi dụng bà Park để khoét sâu vào "vết thương" của người dân.Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích mạnh mẽ việc Chủ tịch đảng đối lập liên tục đề cập tới việc ân xá cho cựu Tổng thống Park. Phe cầm quyền hy vọng đảng Hàn Quốc tự do sẽ đứng ra giải quyết những hệ lụy sau vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Hòa bình dân chủ đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giữ gìn giá trị Hiến pháp và chủ nghĩa dân chủ, đồng thời thể hiện sự thất vọng về Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in. Đảng Tương lai chính nghĩa hy vọng Chính phủ đương nhiệm sẽ ý thức gìn giữ Hiến pháp, trong khi đảng Hòa bình dân chủ nói rằng chính giới và Chính phủ đương nhiệm vẫn chưa đạt được như kỳ vọng hai năm sau vụ bà Park bị luận tội.Ngày 10/3/2017, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết cuối cùng, quyết định luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Tòa án tuyên bố cách chức bà Park với lý do không chứng tỏ được quyết tâm gìn giữ Hiến pháp. Theo đó, bà Park trở thành Tổng thống đương chức đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc bị luận tội, phải rời ghế Tổng thống sớm 11 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ.