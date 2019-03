Miễn cấm vận chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán liên Triều qua video

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 8/3 (theo giờ địa phương) đã quyết định miễn cấm vận với chương trình đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán liên Triều do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Một nguồn tin ngoại giao cho biết Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã cho phép Hàn Quốc vận chuyển vào miền Bắc những trang thiết bị cần thiết để tổ chức đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán liên Triều.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên gồm 15 nước thành viên của Hội đồng bảo an, hoạt động theo cơ chế đồng thuận. Điều này cho thấy đơn đề nghị miễn cấm vận của Chính phủ Hàn Quốc đã được toàn thể các nước thành viên tán thành.Theo quyết định trên, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ vận chuyển các trang thiết bị, vật tư cần thiết như camera, vào miền Bắc, chuẩn bị cho đợt đoàn tụ. Việc đoàn tụ sẽ được thực hiện qua một thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông, lắp đặt tại Phòng đoàn tụ bố trí ở Seoul và Bình Nhưỡng. Các thiết bị hiện có đã không được sử dụng trong suốt hơn 10 năm qua, kể từ sau năm 2007, đang cần được bảo trì.