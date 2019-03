Photo : YONHAP News

Kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 3 đã chính thức khai mạc hôm thứ Hai (11/3). Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo cùng ngày đã có bài phát biểu trước Quốc hội, nhấn mạnh rằng giải quyết tình trạng phân hóa xã hội là bài toán ưu tiên hàng đầu hiện nay, và đối sách giải quyết vấn đề này chính là "tăng trưởng bao trùm".Ông Hong khẳng định đảng cầm quyền sẽ nỗ lực để nâng cao sức cạnh tranh cho các ngành công nghiệp chủ lực bằng chiến lược "phục hưng ngành chế tạo", đổi mới cơ chế để thúc đẩy đợt bùng nổ lần thứ hai các doanh nghiệp mạo hiểm, lập các dự luật về giao dịch công bằng và kinh tế dân chủ, qua đó cải thiện quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động.Đặc biệt, Đại diện đảng cầm quyền còn đề cập tới việc đổi mới cơ cấu thị trường lao động, cải thiện tình trạng đãi ngộ đối với lao động hợp đồng ngắn hạn tại các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp Nhà nước.Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng cần phải nâng quy mô trợ cấp thất nghiệp từ 9.000 tỷ won (7,94 tỷ USD) lên 26.000 tỷ won (22,93 tỷ USD), tăng cường mạng lưới an sinh xã hội. Song song với đó, cần tăng cường tính linh hoạt của thị trường lao động, đối phó với mọi biến động của nền kinh tế, hay sự tăng giảm về khối lượng công việc.Ông Hong cũng đề cập tới việc đổi mới hệ thống lương, công đoàn đại diện cho nhân viên chính thức ở các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp Nhà nước, đối tượng được hưởng lương cao, nên hạn chế yêu cầu nâng lương trong vòng 3 năm đến 5 năm.Đại diện đảng cầm quyền cho rằng các dự luật nhất định phải được thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX là các dự luật về đổi mới bộ máy tư pháp, như Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, Luật Cơ quan tình báo quốc gia, Luật về điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, dự luật sửa đổi cơ chế bầu cử.Mặt khác, về vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc, Đại diện Hong nhấn mạnh vai trò "chất xúc tác" của Hàn Quốc đang ngày một trở nên quan trọng hơn, do đó chính giới Hàn Quốc cần phải đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề này.Theo kế hoạch, sau bài phát biểu của Đại diện đảng Dân chủ đồng hành, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Na Kyung-won phát biểu trước Quốc hội vào ngày 12/3 và Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young phát biểu vào ngày 13/3.