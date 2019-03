Truyền thông Mỹ cáo buộc Bắc Triều Tiên lách cấm vận

Photo : KBS News

Bắc Triều Tiên được cho là đã thành công trong việc né tránh các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc thông qua việc tăng cường nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu, xuất khẩu than đá, buôn bán vũ khí và tấn công mạng các ngân hàng nước ngoài.Tờ phố Wall (Mỹ) ngày 11/3 đã đăng bài viết trong đó trích dẫn báo cáo trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp của một nhóm chuyên gia quốc tế, dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.Tờ báo cho rằng Bắc Triều Tiên đã tăng cường nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu qua việc hoán đổi giữa các tàu biển và đẩy mạnh xuất khẩu than đá. Miền Bắc đã tạo ra lỗ hổng trong hệ thống các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc vốn nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.Theo báo cáo được nguồn tin dẫn chứng, Bắc Triều Tiên cũng đang vi phạm cấm vận bằng cách bán vũ khí hạng nhẹ và nhiều vũ khí quân dụng hạng nặng khác cho quân nổi dậy Houthi do Iran chống lưng ở Yemen, cùng các chiến binh ở Li-bi và Xu-đăng.Nguồn tin nhận định, các chương trình hạt nhân và tên lửa miền Bắc “không hề bị ảnh hưởng” và chính quyền nước này vẫn tiếp tục nỗ lực mua thiết bị làm giàu uranium.