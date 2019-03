Quan chức an ninh Hàn-Mỹ điện đàm về Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong chiều 11/3 đã có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, trao đổi ý kiến về vấn đề Bắc Triều Tiên.Hai bên được cho là đã thảo luận phương án đối phó với động thái khôi phục bãi phóng tên lửa xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) của Bắc Triều Tiên, và đối sách tiếp theo sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.Trước đó, trong bài phỏng vấn với đài ABC của Mỹ ngày 10/3 (theo giờ địa phương), Cố vấn Bolton khẳng định có kế hoạch thảo luận vấn đề liên quan tới miền Bắc với người đồng cấp Hàn Quốc, cụ thể là về động thái khôi phục bãi phóng tên lửa xã Dongchang.Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc sáng 11/3 cho biết đang duy trì đối thoại chặt chẽ giữa Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) của hai nước.Cố vấn an ninh Nhà Trắng từng có kế hoạch thăm Hàn Quốc trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 và hội đàm với Chánh Văn phòng Chung và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi, nhưng lịch trình này đã bị hủy.Trong một diễn biến khác, cuối tuần trước, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc đã tới thăm Trung Quốc và hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngoại giao của Trung Quốc Dương Khiết Trì.Hai bên được cho là đã trao đổi ý kiến về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, phương án phối hợp để Bắc Triều Tiên duy trì đối thoại phi hạt nhân hóa, trong bối cảnh nước này đang có dấu hiệu khôi phục bãi phóng tên lửa xã Dongchang.