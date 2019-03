Chi phí giáo dục tư năm 2018 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo kết quả điều tra "Chi phí giáo dục tư năm 2018" do Bộ Giáo dục và Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc tiến hành, trong năm ngoái, chi phí giáo dục tư của người dân Hàn Quốc đạt 19.500 tỷ won (17,29 tỷ USD), tăng thêm 800 tỷ won (709 triệu USD), tức tăng 4,4% so với một năm trước, gần bằng một phần ba tổng ngân sách giáo dục của Hàn Quốc, mức cao kỷ lục.Chi phí giáo dục tư bình quân hàng tháng là 291.000 won (257 USD)/người, tăng 7% so với năm 2017. Đặc biệt, chi phí giáo dục tư của học sinh bậc trung học phổ thông có mức tăng mạnh nhất. Trung bình mỗi em tốn 321.000 won (283 USD) một tháng chi phí giáo dục tư, tăng 12,8%, lần đầu tiên vượt qua chi phí giáo dục tư của học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở. Bộ Giáo dục phân tích hình thức kỳ thi tuyển sinh Đại học trở nên phức tạp và đa dạng hơn, đã làm gia tăng chi phí giáo dục tư của học sinh bậc trung học phổ thông.Kết quả điều tra bao gồm cả chi phí về tư vấn hướng nghiệp của học sinh tính vào chi phí giáo dục tư. Tổng chi phí tư vấn hướng nghiệp là 61,6 tỷ won (54,6 triệu USD) trong năm ngoái, trong đó chi phí hướng nghiệp của học sinh bậc trung học phổ thông chiếm hơn một nửa, đạt 32,4 tỷ won (28,7 triệu USD).Dựa trên kết quả điều tra, Bộ Giáo dục đã công bố đối sách nhằm giảm gánh nặng chi phí giáo dục tư. Trước tiên, để giảm gánh nặng cho học sinh bậc trung học phổ thông, Bộ sẽ đẩy mạnh việc công khai tiêu chuẩn tuyển sinh đại học, giảm số trường áp dụng thi tuyển riêng, đơn giản hóa và nâng cao độ minh bạch trong kỳ thi đại học.Bộ quyết định sẽ cung cấp nhiều dịch vụ trông giữ trẻ đa dạng cho học sinh bậc tiểu học, do xét thấy nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng giáo dục tư ở bậc học này là do lỗ hổng về dịch vụ trông giữ trẻ. Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan để tiến hành rà soát, nhằm quản lý chặt chẽ mức tăng học phí ở các trung tâm học thêm.