Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt kỷ lục

Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đạt 108,7 tỷ USD, mức cao kỷ lục.Kim ngạch xuất khẩu chế phẩm nhựa đạt cao nhất 5,1 tỷ USD. Xuất khẩu mỹ phẩm đạt 4,6 tỷ USD, tăng vọt tới 25% do sự bùng nổ của làn sóng "K-Beauty", công nghệ làm đẹp của Hàn Quốc. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Nga và Trung Quốc tăng mạnh. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm xếp thứ hai, vượt qua mặt hàng phụ tùng ô tô.Nhờ sự thịnh vượng của thị trường chíp bán dẫn, kim ngạch xuất khẩu trang thiết bị dùng trong ngành sản xuất chíp bán dẫn, và trang thiết bị dùng trong ngành sản xuất màn hình phẳng, đều đạt 2,9 tỷ USD, lần đầu lọt vào Top 10 các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc.Ngược lại, xuất khẩu chíp bán dẫn lại giảm 5,4% so với năm trước, chỉ dừng ở mức 2,7 tỷ USD. Mặt hàng phụ tùng ô tô đạt kim ngạch xuất khẩu 4,3 tỷ USD, giảm 8,5% so với năm trước.Xét theo quốc gia, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, với mức tăng trưởng đạt 11,2%. Tiếp theo là các thị trường Mỹ, Việt Nam và Nhật Bản.