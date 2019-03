Lừa đảo qua điện thoại chiếm hơn 1/3 số vụ trình báo

Photo : YONHAP News

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết trong năm ngoái, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng hơn 120.000 trường hợp trình báo về tội phạm lừa đảo tài chính, trong đó có hơn 43.000 vụ (chiếm 34,3%) là lừa đảo qua điện thoại (Voice Phishing), tăng 10,4% so với năm 2017.Tiếp theo là các hành vi cho vay hoặc kêu gọi góp vốn trái phép, chiếm lần lượt 29.000 vụ và hơn 8.000 vụ. Đặc biệt, hành vi kêu gọi vốn trái phép tăng vọt tới 24,9% so với năm 2017. FSS phân tích do sức nóng của làn sóng "tiền ảo" (hay tiền kỹ thuật số), số trường hợp vi phạm về việc góp vốn trái phép nhằm đầu tư vào tiền ảo tăng vọt.Ngược lại, trường hợp tố giác về hành vi quảng cáo cho vay trái phép đạt 8.410 vụ, giảm 45,8%; hành vi cho vay nặng lãi là hơn 500 vụ, giảm 34,2% so với năm 2017.Trong số các trường hợp tố giác, Cơ quan giám sát tài chính đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra 230 vụ nghi ngờ có dấu hiệu phạm tội. Ngoài ra, FSS cũng đã dừng hoạt động của các tài khoản có liên quan đến hơn 3.700 vụ lừa đảo qua điện thoại.Cơ quan giám sát tài chính khuyến cáo người dân trình báo ngay lên cơ quan này, hoặc phía cảnh sát, các công ty tài chính, nếu phát sinh thiệt hại do các hành vi tài chính phi pháp. Đặc biệt, nếu người dân trình lên cơ quan chức năng chứng cứ như ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại, hình ảnh, lời khai của người làm chứng, thì sẽ giúp ích lớn cho quá trình điều tra.