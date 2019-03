Photo : YONHAP News

Tòa án Hàn Quốc đã quyết định nối lại phiên tòa xét xử vụ kiện của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại theo hình thức niêm yết văn bản tố tụng.Theo Luật dân sự, Tòa án có trách nhiệm thông báo văn bản tố tụng cho đương sự của vụ án. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể thông báo trực tiếp văn bản tố tụng cho phía đương sự, như không xác định được địa chỉ của đương sự, thì Tòa án có thể tiến hành niêm yết công khai văn bản tố tụng trong một khoảng thời gian nhất định, trên trang chủ của Tòa án, hoặc trên báo, mà vẫn đảm bảo hiệu lực tương tự.Vụ kiện của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến và gia quyến đã bị trì hoãn hơn hai năm qua, do phía Chính phủ Nhật Bản từ chối tiếp nhận văn bản tố tụng từ Tòa án Hàn Quốc.Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 8/3 vừa qua đã tiến hành quy trình niêm yết công khai bản dịch văn bản tố tụng và tài liệu hướng dẫn tố tụng đối với bị cáo là Chính phủ Nhật Bản. Do đương sự ở nước ngoài, nên quy trình thông báo có hiệu lực sau hai tháng kể từ ngày niêm yết, tức từ ngày 9/5 tới. Sau ngày này, Tòa án sẽ chỉ định thời điểm phiên xét xử.Tháng 12 năm 2016, 19 người là các nạn nhân từng bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II và gia quyến, đã nộp đơn kiện, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho nỗi đau về tinh thần và thể xác to lớn mà họ đã phải trải qua.Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đã từ chối nhận văn bản tố tụng do Tòa án Hàn Quốc gửi, với lý do vụ kiện này xâm phạm chủ quyền của Tokyo, khiến Tòa án vẫn chưa thể mở một phiên xét xử nào trong suốt hơn hai năm qua. Trong thời gian này, đã có 5 nạn nhân qua đời.