Hãng Eastar Jet tạm dừng vận hành máy bay Boeing 737 Max 8

Photo : YONHAP News

Sau một loạt tai nạn rơi máy bay thảm khốc liên quan tới mẫu máy bay 737 Max 8 của hãng Boeing (Mỹ) xảy ra thời gian qua, hãng hàng không Eastar Jet của Hàn Quốc đã quyết định tạm dừng vận hành máy bay này.Bộ Địa chính và giao thông ngày 12/3 cho biết Eastar Jet đã quyết định tạm dừng vận hành hai máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng, nhằm giải tỏa bất an về vấn đề an toàn bay. Giám đốc Eastar Jet Choi Jong-koo cho biết hãng đã tự đưa ra quyết định trên, nhằm hợp tác với Bộ Địa chính và giao thông trong việc kiểm soát an toàn hàng không.Để giảm thiểu bất tiện cho hành khách, Eastar Jet sẽ bố trí máy bay thay thế, và đề nghị sự hợp tác của các hãng hàng không khác. Hãng sẽ cân nhắc về việc vận hành lại hai máy bay này sau khi Bộ Địa chính và giao thông kết thúc đợt kiểm tra an toàn bổ sung.Hiện tại, tại Hàn Quốc chỉ có duy nhất hãng Eastar Jet là đang vận hành mẫu máy bay 737 Max 8 của Boeing. Tuy nhiên, các hãng hàng không khác như Korean Air hay T'way Airlines đang có kế hoạch nhập hàng chục mẫu máy bay này trong năm nay.Bộ Địa chính và giao thông sẽ xem xét tình hình điều tra sự cố tại nước ngoài, cấm các hãng hàng không đưa vào vận hành mẫu máy bay này khi chưa được xác nhận đảm bảo an toàn.Ngày 10/3 vừa qua, một máy bay mẫu Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopia (Ethiopian Airlines) đã bị rơi ngay khi vừa cất cánh tại thủ đô nước này, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Vào tháng 10 năm ngoái, một máy bay chở khách cùng loại của hãng Lion Airs của Indonesia cũng bị rơi, khiến toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Sau một loạt tai nạn thảm khốc trên, Trung Quốc đã lệnh cho các hãng hàng không tạm dừng khai thác mẫu máy bay này. Singapore cũng đã ban lệnh cấm tương tự.