Hàn Quốc và Malaysia nhất trí nỗ lực đạt được thỏa thuận FTA trong năm nay

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm chính thức Malaysia hôm thứ Tư (13/3) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Phủ Tổng thống cho biết nghị sự chính trong cuộc hội đàm là phương án mở rộng giao lưu, hợp tác song phương và hợp tác vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Trước tiên, trong cuộc họp riêng giữa hai nhà lãnh đạo chỉ kèm phiên dịch kéo dài khoảng 20 phút, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về đường lối điều hành quốc gia của mỗi bên. Tổng thống Moon Jae-in đề xuất kết hợp hài hòa giữa "chính sách phương Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc với "chính sách phương Đông" mà Thủ tướng Mahathir từng xúc tiến từ những năm 1980, đặt trọng tâm vào hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, nhằm mang lại thành quả hợp tác song phương cụ thể cho người dân hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Malaysia cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong tương lai.Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh đàm phán để xúc tiến ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, nhằm tạo khung chế độ mở rộng thương mại, đầu tư. Đặc biệt, hai nước nhất trí sẽ nỗ lực để có thể đạt được thỏa thuận FTA trong năm nay, nhân Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) tại Seoul.Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng đối phó chung với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo dựng nền tảng tăng trưởng hướng tới tương lai bằng cách: tích cực tìm kiếm các dự án hợp tác ở lĩnh vực xe ô tô thông minh, sản xuất thông minh, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Hai nước nhất trí hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ liên quan đến thành phố thông minh.Ngoài ra, hai bên quyết định tăng cường hợp tác ở lĩnh vực giao thông, như đường bộ, đường thủy, hàng không, tăng cường hợp tác về vận tải hàng hóa, hành khách, đảm bảo an toàn, an ninh, giao thông thân thiện môi trường, hệ thống giao thông thông minh (ITS).Hai nhà lãnh đạo cũng quyết định đẩy mạnh hợp tác ở thị trường làn sóng văn hóa Hallyu và thị trường Halal (chỉ những món ăn mà tín đồ Hồi giáo được phép ăn, phù hợp với chuẩn mực và giá trị của đạo Hồi), nhất trí tìm kiếm phương án xúc tiến chung vào thị trường Halal ở nước thứ ba. Để làm được điều này, hai bên sẽ xúc tiến các dự án hợp tác cụ thể, như tăng cường giao lưu giữa các cơ quan chứng nhận về Halal, nghiên cứu chung về thực phẩm Halal.Sau hội đàm thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về: hợp tác công nghiệp chế tạo đối phó với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hợp tác giao thông, hợp tác thành phố thông minh, hợp tác ngành công nghiệp Halal.Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in đã thảo luận với Thủ tướng Malaysia về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc, rộng hơn là hòa bình và thịnh vượng khu vực.Đặc biệt, Thủ tướng Mahathir đánh giá cao nỗ lực chủ đạo của Chính phủ Hàn Quốc và Tổng thống Moon Jae-in trong những thay đổi mang tính lịch sử trên bán đảo Hàn Quốc thời gian qua, tái khẳng định sự ủng hộ của Malaysia đối với lộ trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.