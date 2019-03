Tư lệnh Mỹ xóa bỏ nghi ngại về việc giảm quy mô tập trận chung

Photo : YONHAP News

Tướng Robert Abrams, Tư lệnh Lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, vừa xóa tan các mối quan ngại rằng việc giảm quy mô các cuộc tập trập chung Hàn-Mỹ sẽ làm suy yếu khả năng sẵn sàng ứng phó của hai đồng minh trước những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.Đài tiếng nói châu Á tự do (RFA) hôm 13/3 (theo giờ địa phương) đưa tin, tại phiên thảo luận quốc phòng tổ chức tại thủ đô Washington, Tướng Abrams khẳng định quân đội hai nước luôn sẵn sàng đương đầu với bất cứ cuộc khủng hoảng hay động thái thù địch tiềm tàng nào. Đây cũng là bài phát biểu công khai đầu tiên sau cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mới có tên "Alliance" (Đồng minh).Ông Abrams nêu rõ trong quá khứ, Seoul và Washington đã giữ mối quan hệ đồng minh vững mạnh và chiến lược thiên về phòng thủ, nhưng lập trường trên đã thay đổi cùng với môi trường chính trị, quân sự và đối ngoại mới xoay quanh bán đảo Hàn Quốc. Với việc môi trường ngoại giao đang biến đổi theo hướng tích cực, nhiệm vụ mới của quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc là duy trì lực lượng được huấn luyện bài bản và luôn luôn sẵn sàng, cũng như tạo ra khoảng trống nhất định cho ngoại giao.Tư lệnh Mỹ cũng khẳng định rằng, sự hiện diện của quân đội đồn trú Mỹ không liên quan tới bất cứ hiệp định hòa bình nào có thể được ký kết với miền Bắc. Ông Abrams cũng giải thích về phát biểu gây tranh cãi của mình trước Quốc hội Mỹ, vốn bị truyền thông nhìn nhận như một dấu hiệu cho khả năng rút quân đội Mỹ khỏi bán đảo Hàn Quốc, cho rằng nhận định này là “hoàn toàn vô căn cứ”.Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định không tiến hành hai cuộc tập trận truyền thống trên quy mô lớn là "Key Resolve" (Giải pháp then chốt) và "Foal Eagle" (Đại bàng non) bắt đầu từ năm nay. Thay vào đó, quân đội hai nước đã khởi động cuộc tập trận mới mang tên "Đồng minh" trong vòng một tuần, từ ngày 4/3 tới 12/3.