Mỹ thảo luận với Liên hợp quốc về cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong thông cáo báo chí công bố ngày 13/3 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo cùng ngày đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Washington, trao đổi về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, tình hình tại Venezuela và cuộc khủng hoảng nhân đạo Yemen.Bộ Ngoại giao Mỹ không nói rõ chi tiết những nội dung hai bên đã trao đổi. Tuy nhiên, giới chuyên gia phỏng đoán hai bên đã thảo luận về việc thực thi biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong báo cáo thường niên công bố ngày 12/3, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho rằng miền Bắc vẫn đang duy trì các chương trình hạt nhân, tên lửa, đồng thời tiếp diễn các hành vi vi phạm cấm vận, như hoán chuyển hàng hóa bị cấm giữa các tàu biển.Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tuyên bố sẽ duy trì gây sức ép tối đa với miền Bắc để buộc nước này chấp thuận một "thỏa thuận lớn". Theo đó, có thể Ngoại trưởng Mỹ đã đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc phối hợp thực thi triệt để các biện pháp cấm vận với Bình Nhưỡng.Nguồn tin cho biết thêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tới New York vào ngày 14/3 để hội đàm với quan chức Hội đồng bảo an và một số nước lớn. Chủ đề thảo luận trọng tâm trong các cuộc hội đàm là vấn đề cấm vận với miền Bắc. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nỗ lực để đảm bảo thực thi một cách toàn diện nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an, cho tới khi nào miền Bắc phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Đặc phái viên Biegun dự kiến sẽ đề nghị sự hợp tác của Hội đồng bảo an trong việc duy trì sức ép tối đa với Bình Nhưỡng, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết cấm vận miền Bắc.