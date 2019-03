Nhập khẩu từ Mỹ tăng 16,2% trong năm 2018

Photo : KBS News

Ngày 15/3 là kỷ niệm 7 năm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ có hiệu lực. Hôm thứ Năm (14/3), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố tài liệu cho biết trong năm ngoái, nhập khẩu từ Mỹ đạt 58,9 tỷ USD, tăng 16,2% so với một năm trước.Như vậy, Mỹ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc, sau Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ chiếm 11% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc. Ngược lại, tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc của Mỹ chỉ chiếm 2,9%, giảm nhẹ kể từ sau mức 3,2% năm 2016.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết điều này là do Hàn Quốc đa dạng hóa thị trường nhập khẩu năng lượng và nhập khẩu dầu thô từ Mỹ tăng tới 520%, trong khi nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên cũng đều tăng.Trong khi đó, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ đạt 72,7 tỷ USD, chỉ tăng 6%. Cán cân thương mại với Mỹ thặng dư 13,8 tỷ USD nhưng quy mô thặng dư đã giảm 22,9% so với một năm trước.Xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 90,6%, chế phẩm dầu mỏ và máy móc xây dựng đều tăng, đóng vai trò lớn kéo sự gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, nhưng xuất khẩu ô tô, điện thoại di động lại giảm.Cán cân du lịch với Mỹ (số liệu năm 2017) thâm hụt 16,3 tỷ USD. Mức thâm hụt cán cân dịch vụ tăng bình quân 20,6% kể từ sau khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực.Trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại Hàn-Mỹ đạt 131,6 tỷ USD, tăng 10,3%, mức cao kỷ lục, bất chấp tình hình khó khăn do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung. Trong năm 2018, đầu tư của Mỹ vào Hàn Quốc đạt 5,88 USD, cũng là mức cao kỷ lục, tăng 24,8% so với một năm trước, được mở rộng ở lĩnh vực chế tạo, sinh học, giao dịch điện tử. Đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ đạt 10,8 tỷ USD, giảm 28,7%.