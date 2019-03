Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an hợp tác về vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Ngày 14/3, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã đề nghị các thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hợp tác trong các vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên.Tại New York (Mỹ), ông Biegun đã gặp đại diện 15 quốc gia thuộc Hội đồng bảo an, trong đó có Trung Quốc và Nga, giải thích kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội vào cuối tháng trước.Trong cuộc gặp, Đặc phái viên của Mỹ được cho là đã kêu gọi sự hợp tác của Hội đồng bảo an nhằm đảm bảo rằng miền Bắc sẽ không tìm kiếm một lối đi khác, xa rời mục tiêu phi hạt nhân hóa. Ông Biegun nhấn mạnh đối thoại với Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp diễn, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải duy trì cấm vận cho tới khi nào miền Bắc phi hạt nhân hóa.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Tae-yul cũng tham dự cuộc họp theo lời mời của Mỹ, với tư cách đại diện của một bên liên quan trong các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.