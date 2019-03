Hàn Quốc ra lệnh cấm máy bay Boeing 737 Max

Photo : YONHAP News

Để giải tỏa mối lo ngại về tính an toàn sau một loạt sự cố rơi máy bay thảm khốc tại nước ngoài, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Sáu (15/3) cho biết một ngày trước, Bộ đã ra "Điện văn thông báo hàng không" (NOTAM: Notice To Airmen) về việc cấm dòng máy bay 737 Max của hãng Boeing (Mỹ) cất cánh, hạ cánh tại sân bay trong nước, hoặc bay qua không phận Hàn Quốc."Điện văn thông báo hàng không" là một loại thông báo của cơ quan hàng không của một nước dành cho những người làm việc trong ngành hàng không nói chung, như phi công. Thông báo này sẽ được truyền đi theo hình thức điện báo, thông qua mạng viễn thông cố định hàng không quốc tế.Trong "Điện văn thông báo hàng không" công bố ngày 14/3, Bộ Địa chính và giao thông cho biết lệnh cấm máy B737 Max 8 và B737 Max 9 sẽ có hiệu lực cho tới khi có thông báo tiếp theo. Thời gian bắt đầu hiệu lực là từ lúc 2 giờ 10 phút chiều ngày 14/3 theo giờ Hàn Quốc. Thông thường, thời hạn hiệu lực của "Điện văn thông báo hàng không" là 3 tháng.Một quan chức Bộ Địa chính và giao thông cho biết hiện tại, hãng Eastar Jet, hãng hàng không duy nhất trong nước sở hữu hai chiếc B737 Max 8, đã quyết định dừng vận hành loại máy bay này. Ngoại trừ Eastar Jet, không có hãng hàng không trong nước hay nước ngoài nào khai thác dòng máy bay B737 Max tại sân bay trong nước hoặc có đường bay đi qua không phận Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ vẫn đưa ra thông báo cấm, để ngăn chặn trước nguy cơ các hãng hàng không nước khác sử dụng dòng máy bay này tại sân bay trong nước, hoặc bố trí đường bay đi qua không phận Hàn Quốc.Hiện tại, đã có hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ, cấm vận hành dòng máy bay B737 Max. Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: nhà sản xuất, hãng Boeing của Mỹ, đã quyết định dừng bàn giao máy bay mới cho khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá các công đoạn sản xuất, Boeing sẽ vẫn tiếp tục sản xuất 52 chiếc B737 Max.Trong vòng 5 tháng qua, đã xảy ra hai tai nạn rơi máy bay thảm khốc liên quan tới "B737 Max", dòng máy bay mới nhất của Boeing. Ngoài Eastar Jet, hãng hàng không Hàn Quốc (Korean Air) và T'way Airlines, Jeju Air của Hàn Quốc cũng có kế hoạch nhập dòng máy bay này, nhưng đã quyết định hoãn vô thời hạn do lo ngại về tính an toàn.