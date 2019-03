Kết thúc thảo luận Hàn-Mỹ về miễn cấm vận chương trình đoàn tụ qua video các gia đình bị ly tán

Photo : YONHAP News

Nhóm công tác Hàn-Mỹ ngày 14/3 (theo giờ địa phương) đã nhóm họp tại Washington (Mỹ), hoàn tất trao đổi về vấn đề miễn cấm vận với chương trình đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Sáu (15/3) cho biết hai bên đã thảo luận về toàn bộ các vấn đề nổi cộm như tình hình quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều, hợp tác liên Triều.Trong đó, hai bên đã kết thúc thảo luận về quy trình còn lại cuối cùng, đó là việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn miễn cấm vận để Hàn Quốc vận chuyển vào miền Bắc các trang thiết bị cần thiết phục vụ chương trình đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán. Seoul dự kiến sẽ sớm bắt tay vào triển khai chương trình đoàn tụ này.Việc đoàn tụ sẽ được thực hiện qua một thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông, lắp đặt tại Phòng đoàn tụ bố trí ở Seoul và Bình Nhưỡng. Để tổ chức chương trình đoàn tụ qua video, hai bên cần phải tiến hành bảo trì các trang thiết bị liên quan đã không được sử dụng hơn 10 năm qua, như màn hình, camera. Việc vận chuyển vào miền Bắc những trang thiết bị có trên 10% phụ tùng hoặc công nghệ của Mỹ sẽ phải được Mỹ phê chuẩn.Mặt khác, Hàn Quốc cũng đã trao đổi với Mỹ về kế hoạch vận chuyển trang thiết bị cần thiết sang miền Bắc phục vụ công tác khai quật chung di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của triều đại Goryeo (918-1392), nay thuộc thành phố Gaesung, Bắc Triều Tiên; dự kiến sớm đệ trình Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn cấm vận.Chuyến thăm khu công nghiệp liên Triều Gaesung của các doanh nghiệp Hàn Quốc dù không thuộc phạm vi cấm vận, nhưng Chính phủ Hàn Quốc cho rằng vẫn cần thiết phải thảo luận với Mỹ. Tuy nhiên, có vẻ như quá trình thảo luận về vấn đề này không đạt được tiến triển trong cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ vừa qua. Về điều này, Bộ Thống nhất nhận định việc tổ chức chuyến thăm có thể gặp khó khăn, do phải căn cứ vào kết quả thảo luận của Nhóm công tác Hàn-Mỹ.