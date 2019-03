Liên hợp quốc đề cập việc Hàn Quốc vận chuyển chế phẩm dầu mỏ sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong báo cáo thường niên đã đề cập tới vấn đề Hàn Quốc vận chuyển dầu sang Bắc Triều Tiên để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng liên lạc liên Triều, phía trong khu công nghiệp Gaesung, vào hồi tháng 8 năm ngoái.Báo cáo trên được Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên công bố ngày 12/3 vừa qua. Trong đó, các chuyên gia cho biết đã gửi thư cho Chính phủ Hàn Quốc sau khi truyền thông đưa tin về việc Hàn Quốc chuyển chế phẩm dầu mỏ sang miền Bắc để dùng cho Văn phòng liên lạc liên Triều vào tháng 8 năm ngoái. Chính phủ Hàn Quốc trả lời rằng chỉ có nhân lực Hàn Quốc sử dụng số chế phẩm dầu mỏ đó trong quá trình thực hiện dự án hợp tác liên Triều, khẳng định không hề có việc chuyển cho miền Bắc sử dụng.Nhóm chuyên gia của Ủy ban cấm vận trình báo cáo lên Hội đồng bảo an mỗi năm hai lần, đưa ra kết quả đánh giá tổng hợp về việc thực thi và hiệu quả các biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên.Trong báo cáo trên, Nhóm chuyên gia ghi rõ: trong số 338.737 kg chế phẩm dầu mỏ được sử dụng cho việc thực thi dự án liên Triều từ tháng 1 tới tháng 11 năm 2017, có 4.039 kg không được sử dụng và được chuyển về Hàn Quốc.Đặc biệt, Nhóm chuyên gia nhấn mạnh về điều 5 Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2397 của Liên hợp quốc, quy định các nước thành viên có nghĩa vụ báo cáo lên Ủy ban cấm vận trước khi vận chuyển xăng dầu vào miền Bắc, dù số xăng dầu đó thuộc sở hữu của bên nào, vận chuyển tạm thời hay vĩnh viễn, hoặc do bên nào giám sát việc sử dụng.Các chuyên gia không nói rõ việc Hàn Quốc vận chuyển chế phẩm dầu mỏ sang Văn phòng liên lạc liên Triều tại Gaesung có vi phạm cấm vận của Hội đồng bảo an hay không. Tuy nhiên, việc Nhóm chuyên gia đề cập vấn đề này trong báo cáo chính thức và nhấn mạnh về "nghĩa vụ phải báo cáo", được phân tích là đã gián tiếp chỉ ra khả năng Hàn Quốc vi phạm cấm vận.Một quan chức Bộ Ngoại giao khẳng định đã cung cấp thông tin liên quan khi được Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc yêu cầu, và trong báo cáo trên không hề có nội dung ghi Hàn Quốc đã vi phạm cấm vận.