Chính giới đạt được nhất trí về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi

Photo : YONHAP News

Sau 7 giờ họp đầy căng thẳng, 4 đảng cầm quyền và đối lập của Hàn Quốc là đảng Dân chủ đồng hành, đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Công lý và đảng Hòa bình dân chủ ngày 17/3 đã xây dựng xong dự thảo Luật bầu cử sửa đổi. Trước đó, các đảng đã đạt được nhất trí sơ bộ ngày 15/3.Chính giới quyết định duy trì số nghị sĩ Quốc hội là 300 người như hiện nay, chia thành 225 nghị sĩ đại diện khu vực và 75 nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Việc phân bổ số nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng được áp dụng theo phương thức: lấy toàn thể ghế nghị sĩ là 300 chia cho tỷ lệ phiếu bầu của mỗi đảng, ra được số ghế nghị sĩ theo từng đảng, trừ đi số nghị sĩ theo khu vực mà đảng đó đã đắc cử; số nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng bằng một nửa kết quả này.Ngoài ra, các đảng cũng nhất trí về phương án giảm sự chênh lệch số ghế nghị sĩ theo từng khu vực, nâng cao tính minh bạch, như quy định quy trình tiến cử ứng cử viên nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng vào điều lệ, nội quy đảng, báo cáo về quá trình thẩm định và bỏ phiếu giữa các đảng viên lên Ủy ban quản lý bầu cử.Chính giới cũng nhất trí hạ độ tuổi cử tri xuống thành 18 tuổi, cho phép ứng cử viên bị thất bại một cách sít sao trong cuộc bầu cử khu vực có thể được đắc cử thành nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng.Mặt khác, đảng Hàn Quốc tự do sáng 18/3 đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Quốc hội gồm các nghị sĩ của đảng này và Chủ tịch các chi bộ đảng địa phương, nhằm xây dựng đối sách với việc 4 đảng cầm quyền và đối lập thảo luận về việc thông qua nhanh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn chỉ trích việc 4 đảng ý định thông qua nhanh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi là một cuộc "đảo chính lập pháp" nhằm kéo dài chính quyền độc tài cánh tả.Đại diện đảng này tại Quốc hội Na Kyung-won cũng chỉ trích dự thảo Luật bầu cử sửa đổi mà 4 đảng đã thông qua là một cơ chế bầu cử nhằm giúp đảng Công lý có thể bầu Đại diện tại Quốc hội. Trong cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội lần thứ XIX, nếu căn cứ theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng thì đảng Công lý cũng đã có thể có đủ ghế nghị sĩ cần thiết để bầu Đại diện tại Quốc hội. Đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố không chấp thuận dự thảo sửa đổi này.