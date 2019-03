Binh sĩ trạm gác biên giới liên Triều được phép sử dụng điện thoại vào giờ nghỉ

Photo : YONHAP News

Lục quân Hàn Quốc ngày 17/3 công bố tình hình triển khai thí điểm cho phép binh lính một số đơn vị phụ trách trạm gác gần ranh giới quân sự liên Triều (GOP) thuộc Sư đoàn 25 của Lục quân đóng tại huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, được sử dụng điện thoại vào giờ nghỉ từ ngày 14/1 vừa qua.Các binh sĩ được phép sử dụng điện thoại di động từ 5 giờ 30 phút chiều tới 10 giờ tối cùng ngày. Binh sĩ các đơn vị quân đội thông thường được phép sử dụng điện thoại từ 6 giờ tối, nhưng riêng các đơn vị phụ trách canh gác trạm gác được phép sử dụng sớm hơn 30 phút, sau khi cân nhắc tới thời gian đổi ca gác giữa các binh sĩ.Vào ngày nghỉ, thời gian sử dụng điện thoại di động của các binh sĩ ở đơn vị này là từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối, muộn hơn 1 tiếng so với các đơn vị quân đội thông thường. Ngoại trừ khu vực bảo mật, quân nhân có thể trò chuyện điện thoại tự do ở tất cả các trạm gác.Toàn bộ binh sĩ phải làm đơn đăng ký sử dụng điện thoại di động, ký biên bản cam kết an ninh, gắn mã đăng ký mà đơn vị cấp vào điện thoại của mình. Đơn vị sẽ phân công một người quản lý chung điện thoại di động, không để binh sĩ sử dụng điện thoại di động nào khác ngoài điện thoại đã được đăng ký. Điện thoại mang vào đơn vị không được phép cài đặt bluetooth hay wifi, cũng như các tính năng khác như hotspot, định vị GPS.Hiện tại, chỉ có một số đơn vị trạm gác gần ranh giới quân sự liên Triều được phép sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 4, Lục quân sẽ mở rộng áp dụng quy định này sang toàn bộ các đơn vị còn lại.