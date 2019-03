Xuất khẩu vũ khí Hàn Quốc đứng thứ 11 thế giới giai đoạn 2014-2018

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Điển, trong báo cáo "Xu hướng giao dịch vũ khí quốc tế năm 2018" phát hành vào trung tuần tháng 3 cho biết, trong giai đoạn 2014-2018, Hàn Quốc đứng thứ 11 thế giới về xuất khẩu vũ khí và thứ 9 thế giới về nhập khẩu vũ khí.Theo báo cáo, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong giai đoạn trên đã tăng 94% so với giai đoạn 2009-2013, chiếm tỷ lệ 1,8% tổng xuất khẩu vũ khí trên toàn thế giới, tăng 0,8% so với giai đoạn trước. Ba đối tác xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Hàn Quốc là Indonesia (17%), I-rắc (17%) và Anh (15%).Mỹ là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 36% tổng xuất khẩu vũ khí trên toàn thế giới, tăng 6% so với giai đoạn trước (30%). Xuất khẩu vũ khí của Mỹ đã tăng 29% so với giai đoạn 2009-2013. Sau Mỹ là Nga chiếm 21% tổng xuất khẩu vũ khí của thế giới, tiếp đó là Pháp, Đức, Trung Quốc, Anh, Tây Ban Nha, Israel, Ý, Hà Lan.Nhập khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong giai đoạn 2014-2018 đã giảm 8,6% so với giai đoạn trước đó, chiếm 3,1% tổng nhập khẩu vũ khí của thế giới, giảm 0,5% so với giai đoạn 2009-2013. Theo đó, Hàn Quốc đi từ vị trí quốc gia nhập khẩu vũ khí thứ 7 thế giới xuống vị trí thứ 9. Hàn Quốc nhập khẩu vũ khí chủ yếu từ Mỹ (chiếm 51%), sau đó tới Đức (39%), Anh (3%).Nước nhập khẩu nhiều vũ khí nhất là Ả-rập Xê-út, chiếm 12% tổng nhập khẩu vũ khí thế giới, sau đó là Ấn Độ, Ai Cập, Úc, Algeri, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, I-rắc. Đứng ngay sau Hàn Quốc là Việt Nam.