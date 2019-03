Tiền gửi ngoại tệ trong tháng 2 giảm hơn 800 triệu USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Hai (18/3) công bố báo cáo cho biết tính tới cuối tháng 2, lượng tiền gửi ngoại tệ của người cư trú tại các ngân hàng ngoại hối đạt 73,68 tỷ USD, giảm 840 triệu USD so với một tháng trước.Tiền gửi ngoại tệ của người cư trú chỉ khoản tiền gửi bằng các loại ngoại tệ khác nhau của người dân trong nước, người nước ngoài cư trú trong nước trên 6 tháng, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Hàn Quốc.Lượng tiền gửi ngoại tệ bị giảm trong tháng 2 tập trung chủ yếu ở đồng đô-la Mỹ. Lượng tiền gửi USD trong tháng trước đạt 62,5 tỷ, giảm 1,17 tỷ chỉ trong vòng một tháng.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giải thích lượng tiền gửi bằng đồng USD giảm là bởi doanh nghiệp có xu hướng bán ra đồng đô-la do tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD tăng, và để thanh toán hợp đồng nhập khẩu. Trên thực tế, tỷ giá won-USD đã tăng từ 1.112,7 won đổi 1 USD trong tháng 1, lên 1.124,7 won đổi 1 USD trong tháng 2.Ngược lại, lượng tiền gửi bằng đồng yen đạt 4,55 tỷ USD, tăng 410 triệu USD, được phân tích là do lượng bán ra đồng yen giữ ở mức thấp bởi tỷ giá hối đoái won-yen giảm.