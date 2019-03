Bộ trưởng Hành chính và an toàn xin lỗi người dân về nghi vấn quan chức cảnh sát cấu kết giới nghệ sĩ

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Kim Boo-kyum hôm thứ Ba (19/3) đã chính thức xin lỗi toàn thể người dân về việc một số quan chức cảnh sát bị nghi ngờ cấu kết với giới nghị sĩ liên quan tới vụ bê bối hành hung và quấy rối tình dục tại hộp đêm "Burning Sun", quận Gangnam, Seoul.Ông Kim xin lỗi vì vụ việc xảy ra ở tầng lớp được hưởng nhiều đặc quyền trong xã hội, làm dư luận hết sức công phẫn. Trên cương vị Bộ trưởng, ông lấy làm tiếc khi một bộ phận cảnh sát, vốn mang chức trách là loại bỏ các hành vi phạm pháp, lại dính vào nghi ngờ này.Bộ trưởng Hành chính và an toàn cam kết sẽ đốc thúc quá trình điều tra triệt để vụ việc, làm sáng tỏ mọi nghi vấn, nghiêm trị nếu phát hiện có tiêu cực liên quan tới quan chức cảnh sát. Ngoài ra, Bộ sẽ huy động Sở Cảnh sát các địa phương trên toàn quốc, điều tra, giám sát những hành vi phi pháp liên quan đến các hộp đêm lớn.Mặt khác, Bộ trưởng Tư pháp Park Sang-ki cùng ngày tuyên bố gia hạn thời gian hoạt động của "Ủy ban điều tra các vấn đề trong quá khứ của Viện Kiểm sát" thuộc Bộ Tư pháp, nhằm điều tra vụ bê bối tình dục của cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hak-eui, vụ nữ diễn viên Jang Ja-yeon tự vẫn để lại danh sách những người từng xâm hại tình dục bản thân, bị huy động chiêu đãi tình dục và vụ giải tỏa đất tại khu vực quận Yongsan, Seoul. Nếu phát hiện hành vi phạm tội, Ủy ban sẽ nhanh chóng chuyển giao vụ việc cho Viện Kiểm sát vào cuộc điều tra.Đồng thời, Bộ trưởng Park cam kết sẽ nỗ lực đẩy nhanh thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng nhằm điều tra triệt để những vụ việc tương tự.Trước đó, ngày 18/3, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị Bộ trưởng Hành chính và an toàn, Bộ trưởng Tư pháp điều tra nghiêm minh các vụ bê bối của nữ diễn viên Jang Ja-yeon, cựu Thứ trưởng Kim Hak-eui và hộp đêm Burning Sun. Tổng thống chỉ thị các cơ quan chức năng làm rõ sự thật đối với những vụ việc đã hết thời hạn truy tố, và nghiêm trị trường hợp còn thời hạn truy tố,