Namibia trục xuất toàn bộ lao động Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Ba (19/3) đưa tin, Namibia, một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Phi, đã trục xuất toàn bộ người lao động Bắc Triều Tiên làm việc tại nước này, như một phần trong những nỗ lực thực thi nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Chính phủ Namibia cho biết toàn bộ người lao động mang quốc tịch Bắc Triều Tiên đã bị buộc phải rời khỏi nước này. Namibia khẳng định đã chấm dứt hợp đồng với các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên và đang tuân thủ đúng mọi nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an. Tuy nhiên, nước này không nói rõ quy mô và thời điểm trục xuất người lao động miền Bắc.Tháng 2 năm ngoái, Chính phủ Namibia đã báo cáo lên Liên hợp quốc về việc bán tài sản của Tổng công ty khai thác nước ngoài Mansudae, một doanh nghiệp quốc doanh của Bắc Triều Tiên chuyên về xây dựng các tượng đài, bia tưởng niệm. Có thể các lao động bị trục xuất làm việc cho công ty này.Để trừng phạt vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tháng 9 năm 2017 đã ra nghị quyết cấm vận số 2375, yêu cầu các nước thành viên dừng cấp mới giấy phép lao động cho người lao động miền Bắc và không gia hạn đối với những người hết thời hạn hợp đồng lao động.Tiếp đó, vào tháng 12 cùng năm, Hội đồng bảo an ra tiếp nghị quyết cấm vận số 2397, với nội dung yêu cầu các nước trục xuất mọi lao động Bắc Triều Tiên tại nước ngoài cho tới cuối năm nay, nhằm trừng phạt việc nước này phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15.