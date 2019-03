Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn Chính phủ

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Ba (19/3) bắt đầu phiên chất vấn Chính phủ đầu tiên trong năm nay, kéo dài 4 ngày.Trong phiên chất vấn ở lĩnh vực chính trị diễn ra vào chiều cùng ngày, chính giới Hàn Quốc đã tập trung chất vấn Thủ tướng Lee Nak-yon về lập trường của Chính phủ liên quan tới những vấn đề nổi cộm, như phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã làm nổi bật về tầm quan trọng của việc lập các dự luật cải cách, như dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, hay dự luật điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát. Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã nhấn mạnh về việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cũng phải chịu một phần trách nhiệm.Trong phiên chất vấn với Bộ trưởng Tư pháp, các nghị sĩ tập trung chất vấn về việc cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hak-eui dính líu tới nghi vấn nhận hối lộ bằng sex ngay tại biệt thự riêng, hay vụ bạo hành xảy ra tại hộp đêm "Burning Sun" do nam ca sĩ Seung-ri, thành viên nhóm nhạc Big Bang, điều hành.Trong hai ngày 20/3 và 21/3 sẽ diễn ra phiên chất vấn ở các lĩnh vực ngoại giao, thống nhất, an ninh và kinh tế. Phiên chất vấn cuối cùng ở lĩnh vực giáo dục, xã hội diễn ra vào ngày 22/3.