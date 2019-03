Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Chính phủ thực thi nghiêm cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 18/3 (theo giờ địa phương) đưa tin một số Thượng nghị sĩ Mỹ có mối quan tâm lớn tới vấn đề bán đảo Hàn Quốc, đã gửi thư đề nghị Chính phủ Tổng thống Donald Trump thực thi nghiêm lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên.Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ Cory Gardner (đảng Cộng hòa) và Thượng nghị sĩ Ed Markey (đảng Dân chủ) đã trình bức thư với nội dung trên lên Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin.Ông Gardner một lần nữa thúc giục Chính phủ Mỹ nỗ lực thực thi một cách triệt để các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc và Washington đối với Bình Nhưỡng. Các Thượng nghị sĩ dẫn báo cáo thường niên ngày 5/3 của Nhóm chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc vẫn đang tiếp tục vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, yêu cầu Chính phủ Mỹ phải hành động.Hai Thượng nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh tình hình hiện nay hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc "gây sức ép và can thiệp tối đa" của Chính phủ Tổng thống Donald Trump. Luật pháp Mỹ quy định Washington có nghĩa vụ áp đặt biện pháp cấm vận riêng đối với những hành động vi phạm được nêu ra trong báo cáo của chuyên gia Liên hợp quốc.Tiếp đó, các nghị sĩ dẫn kết quả điều tra của Quỹ Bảo vệ dân chủ (FDD), một tổ chức nghiên cứu chính sách của Mỹ, cho rằng tốc độ cấm vận của Mỹ với Bắc Triều Tiên dường như đang ngày một chậm hơn.Theo kết quả điều tra của Quỹ Bảo vệ dân chủ, sau ngày 31/3/2017, Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt 182 cá nhân và tổ chức có vi phạm lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng, nhưng sau ngày 23/2/2018 thì mới chỉ có 26 trường hợp bị liệt vào danh sách đen cấm vận.Các Thượng nghị sĩ Mỹ khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan Chính phủ, đảm bảo những nỗ lực ngoại giao với Bắc Triều Tiên sẽ trợ giúp cho việc thực thi cấm vận quyết liệt với Bình Nhưỡng.