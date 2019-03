Seoul là thành phố đắt đỏ thứ 7 thế giới

Photo : YONHAP News

Theo khảo sát toàn cầu mới đây do Trung tâm nghiên cứu kinh tế toàn cầu Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tạp chí The Economist của Anh công bố, thủ đô Seoul của Hàn Quốc được xếp là thành phố đắt đỏ thứ 7 trong số 133 thành phố trên thế giới.Ngày 18/3, kết quả cuộc khảo sát thường niên của Trung tâm cho thấy, thủ đô Seoul xếp ngang với thành phố New York (Mỹ) và thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) trong 133 thành phố đắt đỏ trên thế giới. Trong bản khảo sát năm ngoái, Seoul xếp hạng 6.Thứ tự xếp hạng được quyết định bởi nhiều yếu tố, như chỉ số giá sinh hoạt thế giới (WCOL index), trong đó mức giá cả của thành phố New York là mặc định ở mức 100.Trung bình 1kg bánh mì ở Seoul có giá 15,59 USD, cao nhất trong 10 thành phố đắt đỏ nhất, và một bộ vét của nam giới có giá khoảng 2.000 USD, chỉ thấp hơn New York (2.700 USD).Giá bia trung bình cũng là 3,1 USD, cao thứ ba sau NewYork (3,33 USD) và Zurich của Thụy Sĩ (3,25 USD). Tuy nhiên, giá cắt tóc nữ ở Seoul lại là thấp nhất, chỉ khoảng 60 USD.Thủ đô Paris (Pháp), Hong Kong và Singapore lần lượt giữ các vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng những thành phố đắt đỏ nhất, sau đó là Zurich, xếp thứ 4. Geneva (Thụy Sĩ) và Osaka (Nhật Bản) cùng xếp hạng 5, trong khi đó thành phố Tel Aviv (Israel) và Los Angles (Mỹ) cùng xếp hạng 10.