Mỹ tiến hành song song

Photo : KBS News

Mặc dù đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đang lâm vào bế tắc sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, nhưng Mỹ vẫn đang duy trì các bước đi ngoại giao của mình.Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bài phỏng vấn với hãng truyền thông địa phương bang Kansas ngày 18/3 (theo giờ địa phương) phát biểu rằng giữa hai bên vẫn chưa hình thành sự tin tưởng lẫn nhau, nên Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un cần có hành động cụ thể. Qua đây, Ngoại trưởng Mỹ có ý hối thúc miền Bắc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh trọng tâm của đàm phán là về vấn đề kiểm chứng hạt nhân.Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Chính phủ Mỹ đang vừa cấm vận quyết liệt, vừa can thiệp ngoại giao mạnh mẽ nhất từ trước tới nay đối với Bắc Triều Tiên. Mặc dù việc thực thi cấm vận vẫn chưa thực sự "hoàn hảo", nhưng đang được triển khai khá tốt. Ông hy vọng chiến lược "cấm vận và can thiệp đồng thời" sẽ mang lại kết quả tốt.Mặt khác, Mỹ đã cử Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Stephen Biegun tới châu Âu để thảo luận về các chính sách liên quan tới "cấm vận và can thiệp miền Bắc" với các đối tác Anh, Pháp, Đức, nhằm buộc Bắc Triều Tiên thực hiện những biện pháp phi hạt nhân hóa triệt để và có thể kiểm chứng đầy đủ.Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Yleem Poblete khi tham dự Hội nghị giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ) đã phát biểu rằng con đường duy nhất để Bắc Triều Tiên có thể đạt được an toàn và thịnh vượng là giải trừ toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.Trong khi đó, Bắc Triều Tiên phản bác rằng nước này đã dừng thử hạt nhân, tên lửa trong suốt 15 tháng qua, nên việc Mỹ và cộng đồng quốc tế duy trì cấm vận toàn diện với miền Bắc là không thỏa đáng.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton trong bài phỏng vấn với kênh tin tức Fox News của Mỹ cho biết nếu Bắc Triều Tiên quyết định nối lại thử hạt nhân, tên lửa thì điều này sẽ tác động lớn tới Tổng thống Donald Trump. Gần đây, Tổng thống Trump không có phát ngôn nào liên quan tới Bắc Triều Tiên. Việc ông Bolton gián tiếp nhắc đến Tổng thống Donald Trump được cho là nhằm cảnh báo Bắc Triều Tiên không được thử hạt nhân, tên lửa.Quốc hội Mỹ cũng đang đẩy cao sức ép với miền Bắc sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Hai Thượng nghị sĩ Mỹ gần đây đã gửi thư lên Chính phủ hối thúc thực thi nghiêm ngặt các biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên. Trong tuần tới, vấn đề Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ được thảo luận tập trung tại phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ.