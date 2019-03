Hàn Quốc lập Đại sứ quán tại Latvia, Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết dự thảo sửa đổi cơ cấu tổ chức Bộ Ngoại giao với nội dung tăng thêm 37 nhân sự, đã được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 19/3. Trong đó, Bộ Ngoại giao sẽ lập mới Đại sứ quán tại Latvia và Tổng lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam.Thành phố Đà Nẵng là một địa điểm du lịch thu hút khoảng 1 triệu khách du lịch Hàn Quốc mỗi năm. Do đó, việc đặt trụ sở Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại đây nhằm tăng cường đảm bảo an toàn và quyền lợi của khách du lịch Hàn Quốc.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Latvia được thiết lập nhằm mục đích đa dạng hóa ngoại giao, tăng cường bảo hộ cho Hàn kiều tại nước ngoài. Đây sẽ là Đại sứ quán đầu tiên của Hàn Quốc nằm ở ba nước Baltic (gồm Latvia, Estonia và Litva). Hiện tại, các công việc liên quan tới ngoại giao ở Latvia vẫn do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thụy Điển đảm trách.Trong thời gian qua, do không có cơ quan ngoại giao tại ba nước Baltic nên công dân Hàn Quốc không được cung cấp dịch vụ, nguồn lực lãnh sự đầy đủ. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Latvia được thành lập sẽ vừa góp phần tăng cường bảo hộ cho công dân Hàn Quốc, vừa thúc đẩy ngoại giao với cả ba nước Baltic.Cùng với đó, Bộ Ngoại giao tăng thêm 13 nhân lực lãnh sự phụ trách các vụ việc, sự cố liên quan tới công dân Hàn Quốc tại 13 cơ quan ngoại giao đóng tại các nước, như Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào, Anh.Bộ Ngoại giao cũng bố trí thêm nhân lực phụ trách "chính sách phương Nam mới" tại trụ sở cơ quan này, như nhân lực phụ trách quan hệ ngoại giao với Nhóm MIKTA (gồm 5 nước Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc), nhận lực phụ trách quan hệ với Ấn Độ, hỗ trợ xúc tiến vào các tổ chức quốc tế.Bộ Ngoại giao đánh giá đợt cải tổ cơ cấu tổ chức lần này là cơ hội để tăng cường các dịch vụ lãnh sự, bảo hộ cho công dân tại nước ngoài.