Tỷ lệ kết hôn năm 2018 thấp nhất trong lịch sử

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (20/3) công bố trong năm ngoái, có tổng cộng 257.600 cặp vợ chồng kết hôn, giảm 2,6% so với năm 2017, tiếp tục xu hướng giảm 7 năm liên tiếp kể từ năm 2012.Tỷ suất kết hôn thô, tức số cặp kết hôn trên 1.000 dân, đạt 5 cặp, giảm 0,2 cặp so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu này từ năm 1970, chưa bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm là 10,6 cặp vào năm 1980.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ kết hôn giảm rõ rệt ở nam giới đầu độ tuổi 30 (giảm 5,3%) và nữ giới từ 25 tới 29 tuổi (giảm 3,3%). Đây đều là những nhóm tuổi trẻ, có tâm lý e ngại kết hôn vì lý do kinh tế và sự thay đổi suy nghĩ về giá trị cuộc sống.Trong khi số cặp kết hôn giảm, thì số cặp ly hôn lại có xu hướng tăng. Trong năm ngoái, số cặp vợ chồng ly hôn đạt 108.700 trường hợp, tăng 2,5% so với một năm trước. Trong đó, có 33,4% trường hợp đã chung sống trên 20 năm, 21,4% mới kết hôn chưa đầy 4 năm.Số cặp kết hôn với người nước ngoài là 22.700 trường hợp, tăng 8,9% so với năm 2017.