Tổ chức bảo trợ con trai ông Kim Jong-nam được tài trợ 34.000 USD

Photo : YONHAP News

Tổ chức "Triều Tiên tự do" (Free Joseon), tổ chức tuyên bố đang bảo trợ cho Kim Han-sol, con trai của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết đã nhận được khoản tài trợ 34.000 USD trong hai năm qua bằng tiền ảo (tiền kỹ thuật số).Ông Kim Jong-nam bị ám sát bằng chất độc thần kinh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia hồi tháng 2 năm 2017.Theo thông tin giao dịch bằng tài khoản Bitcoin mà tổ chức này đăng tải trên trang chủ, trong vòng từ tháng 3 năm 2017 tới ngày 18/3 vừa qua, tổ chức này đã được quyên góp số tiền ảo tương đương hơn 34.000 USD."Triều Tiên tự do" có tên gọi cũ là tổ chức "Dân phòng Cheollima". Sau khi ông Kim Jong-nam bị ám sát vào năm 2017, tổ chức này đã công khai hình ảnh của con trai của ông này là Kim Han-sol, cho biết đã giúp Kim chạy trốn sang nước thứ ba. Gần đây, tổ chức này còn tự xưng là Chính phủ lâm thời nằm ngoài Bắc Triều Tiên, tuyên bố sẽ cấp visa cho ai chuyển tiền ảo "Ethereum" cho tổ chức này.Liên quan tới vụ việc một số kẻ lạ mặt đột nhập vào Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha cuối tháng trước, trói nhân viên Đại sứ quán và lấy cắp máy tính cùng điện thoại di động, có ý kiến cho rằng Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Washington Mỹ ngày 15/3 (theo giờ địa phương) nhận định có khả năng đây là hành vi của tổ chức "Triều Tiên tự do".