Đình chỉ vĩnh viễn dự án điện địa nhiệt tại Pohang

Sau khi nhóm điều tra của Chính phủ hôm thứ Tư (20/3) kết luận vụ động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra tại thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 có nguyên nhân là do hoạt động của nhà máy điện địa nhiệt gần đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn dự án phát điện địa nhiệt tại Pohang và nhanh chóng khôi phục nguyên trạng khu đất.Cùng ngày, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã ra thông cáo, tuyên bố chấp nhận kết quả nghiên cứu của nhóm điều tra Chính phủ, lấy làm tiếc về những thiệt hại trong vụ động đất tại Pohang. Bộ cam kế sẽ thảo luận với các chuyên gia, khôi phục nguyên trạng khu đất nhà máy điện địa nhiệt để đảm bảo tính an toàn.Ngoài ra, Bộ cam kết sẽ tiến hành điều tra nghiêm ngặt về tính phù hợp của quá trình tiến hành dự án và lựa chọn khu đất.Đối với khu vực chịu thiệt hại do động đất gây ra, Bộ sẽ rót 225,7 tỷ won (khoảng 200 triệu USD) trong vòng 5 năm để gia cố nhà cửa và các hạ tầng bị thiệt hại thông qua dự án tái thiết đặc biệt khu vực xã Heunghae, quận Buk, thành phố Pohang.Tuy nhiên, thông cáo không nhắc tới nội dung bồi thường trực tiếp cho những người dân địa phương bị thiệt hại đã đâm đơn kiện lên tòa án. Dự án tái thiết đặc biệt dự kiến cũng sẽ gây tranh cãi do là nội dung đã được công bố vào năm ngoái.Dự án điện địa nhiệt ở Pohang được bắt đầu vào tháng 10 năm 2010, khi Chính phủ lập kế hoạch và công bố về việc "Phát triển công nghệ thương mại hóa điện địa nhiệt quy mô Megawatt".Tháng 12 cùng năm, một liên minh nhà thầu do công ty Nexgeo dẫn đầu đã được lựa chọn là đơn vị tiến hành dự án. Tới tháng 4 năm 2011, thành phố Pohang được lựa chọn là nơi triển khai dự án. Tuy nhiên, dự án đã bị đình lại vào ngày 24/11/2017, sau khi xảy ra trận động đất mạnh 5,4 độ richter tại Pohang vào ngày 15/11 cùng năm.Trận động đất tại Pohang đã gây thiệt hại 85 tỷ won (hơn 75 triệu USD) về tài sản và khiến 1 người bị thương nặng, 117 người bị thương nhẹ. Cho tới nay, Chính phủ đã hỗ trợ 285,2 tỷ won (hơn 252 triệu USD), như tiền hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà cửa cho người dân địa phương.