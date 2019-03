Quan chức an ninh hội đàm với chuyên gia đàm phán phi hạt nhân hóa của Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong chiều 21/3 đã có cuộc hội đàm với cựu Giám đốc Trung tâm nhiệm vụ Hàn Quốc thuộc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Andrew Kim tại Phủ Tổng thống. Ông Andrew Kim được biết đến là người phụ trách kênh đối thoại ngầm Mỹ-Triều về vấn đề phi hạt nhân hóa.Tham dự cuộc hội đàm còn có ông Shin Gi-wook, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương Walter H. Shorenstein (APARC), thuộc Đại học Stanford (Mỹ).Các bên đã trao đổi về tình hình bán đảo Hàn Quốc sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, thảo luận chiến lược đối phó của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian tới.Ông Andrew Kim đang cân nhắc tham gia một tổ chức tư vấn không chính thức của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ông được đánh giá là người có tầm am hiểu sâu rộng nhất về đàm phán phi hạt nhân hóa, thường xuyên trao đổi ý kiến với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun.Ngày 20/3 vừa qua, khi tham dự một sự kiện của APARC, ông Kim nói rằng Bắc Triều Tiên muốn Mỹ phải rút hết các vũ khí chiến lược của mình khỏi đảo Guam và Hawaii. Chuyên gia này cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội thất bại là do sự khác biệt về khái niệm phi hạt nhân hóa giữa hai bên. Giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng có bất đồng ý kiến lớn về chiến lược đối với miền Bắc.Về cuộc gặp trên, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum chỉ giải thích rằng Văn phòng an ninh quốc gia đang lắng nghe ý kiến của nhiều chuyên gia khác nhau.