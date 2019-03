Điều tra tàu Hàn Quốc bị nghi ngờ chuyển tải hàng hóa trái phép cho miền Bắc

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc một tàu chở hàng của Hàn Quốc nằm trong lệnh cảnh báo chuyển tải hàng hóa trái phép với Bắc Triều Tiên của Bộ Tài chính Mỹ, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ điều tra triệt để vụ việc.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chiếc tàu trên đã bị hai nước Hàn-Mỹ theo dõi sát sao trong thời gian qua. Seoul sẽ tiến hành điều tra để xác nhận chiếc tàu này có vi phạm nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hay không.Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hối thúc tàu thuyền trong nước chú ý đến hướng dẫn mà Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố. Mỹ định kỳ công bố danh sách các tàu thuyền khả nghi, nhằm ngăn chặn hành vi chuyển tải xăng dầu và xuất khẩu than đá trái phép của miền Bắc. Chính phủ sẽ thường xuyên nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp liên quan hết sức chú ý tới vấn đề này.Ngày 21/3 (theo giờ địa phương) Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã ban cảnh báo về các hoạt động vận tải hàng hóa trái phép trên biển của Bắc Triều Tiên. Cơ quan này đưa ra danh sách các tàu thuyền bị nghi ngờ có dính líu tới hoạt động chuyển tải xăng dầu, than đá trái phép của Bắc Triều Tiên, trong đó có một tàu mang cờ Hàn Quốc là LUNIS.