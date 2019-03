Thâm hụt cán cân thương mại quyền sở hữu trí tuệ năm 2018 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 21/3 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong năm 2018, cán cân thương mại quyền sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc thâm hụt 720 triệu USD. Quy mô thâm hụt đã giảm đi hơn một nửa so với mức 1,69 tỷ USD năm 2017.Cán cân thương mại quyền sở hữu trí tuệ liên tục thâm hụt trong suốt thời gian qua. Mức thâm hụt năm ngoái là mức thấp kỷ lục kể từ khi BOK thống kê liên quan từ năm 2010.Cụ thể, xuất khẩu quyền sở hữu trí tuệ đạt 13,52 tỷ USD, tăng 1,25 tỷ USD so với năm 2017, nhập khẩu đạt 14,24 tỷ USD, tăng 280 triệu USD so với một năm trước.Trong đó, quy mô thâm hụt quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp giảm mạnh từ 2,15 tỷ USD xuống 1,6 tỷ USD. Trong quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp, quyền thương hiệu và nhượng quyền thương hiệu (franchise) lần đầu tiên chuyển từ thâm hụt sang thặng dư 230 triệu USD.Ở lĩnh vực quyền tác giả (Copyright), quy mô thâm hụt tăng từ 590 triệu USD lên 1,4 tỷ USD. Quy mô thâm hụt quyền tác giả ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giảm từ 410 triệu USD xuống 350 triệu USD. Quyền tác giả ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, phần mềm đạt thặng dư 1,75 tỷ USD, mức cao kỷ lục do sự gia tăng xuất khẩu chương trình máy tính và xuất khẩu âm nhạc, video của các công ty trò chơi điện tử trong nước.