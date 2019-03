Miền Bắc vẫn chưa phúc đáp đề xuất tổ chức hội đàm quân sự liên Triều

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Sáu (22/3) cho biết gần đây, quân đội đã đề xuất với Bắc Triều Tiên tổ chức hội đàm quân sự liên Triều, nhằm thảo luận về việc thực hiện "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9/2018, nhưng miền Bắc vẫn chưa đưa ra câu trả lời cụ thể.Trước đó, trong cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã báo cáo về kế hoạch tổ chức hội đàm quân sự liên Triều trong tháng 3, để lập phương án thực thi thực chất Biên bản nhất trí quân sự 19/9.Sau khi ký kết Biên bản nhất trí quân sự ngày 19/9, hai miền Nam-Bắc đã từng bước thực hiện các nội dung nhất trí, như rút thí điểm trạm gác tại khu vực biên giới cho tới cuối năm ngoái, phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSC) làng đình chiến Bàn Môn Điếm, khảo sát chung khu vực cửa sông Hàn.Tuy nhiên, gần đây Bắc Triều Tiên đang chậm trễ trả lời về việc thực thi biên bản này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/3 vừa qua đã thông báo với miền Bắc về việc hoàn tất thành lập nhóm khai quật chung hài cốt liên Triều phía miền Nam, nhằm triển khai công tác khai quật hài cốt tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nhưng nước này vẫn chưa trả lời.Theo kế hoạch ban đầu, hai bên nhất trí lập nhóm khai quật hài cốt chung và thông báo cho đối phương cho tới cuối tháng 2, bắt đầu khai quật từ tháng 4. Nếu hội đàm quân sự liên Triều được tiến hành, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc thực thi các hạng mục chính trong Biên bản nhất trí quân sự, như khai quật hài cốt tại DMZ, cho phép qua lại tự do trong Khu vực an ninh chung, khởi động Ủy ban quân sự chung liên Triều.