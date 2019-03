Các đảng bất đồng về chính sách kinh tế của Tổng thống

Photo : YONHAP News

Các đảng cầm quyền và đối lập đã thể hiện sự bất đồng quan điểm sâu sắc về những chính sách kinh tế then chốt của Chính phủ trong phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội ngày 21/3 vừa qua.Nghị sĩ Lee Jong-bae của đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo của Tổng thống Moon Jae-in. Ông Lee cho rằng đối sách trên đã thất bại trong việc giúp gia tăng thu nhập cho tầng lớp có thu nhập thấp, cũng như nỗ lực hồi sinh nền kinh tế.Nghị sĩ Lee khẳng định rằng chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo đã gây ra tình trạng đình trệ về kinh tế và kêu gọi bãi bỏ chính sách này.Những nghị sĩ khác của các đảng đối lập cũng phê phán chính sách kinh tế của Chính phủ, chỉ ra thực trạng mất cân bằng về thu nhập đang ngày một trầm trọng, và những tác dụng phụ của việc tăng lương tối thiểu đột ngột.Về phần mình, các nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lại tích cực bảo vệ Chính phủ, viện dẫn những dấu hiệu cải thiện về kinh tế thời gian vừa qua bất chấp điều kiện kinh tế khó khăn.Ngoài ra, nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện tính an toàn của xã hội để bảo vệ các quyền cơ bản của người dân, đồng thời chỉ trích các đảng đối lập đã công kích Chính phủ thái quá, cũng như đánh lạc hướng dư luận bằng nhiều thông tin sai lệch.