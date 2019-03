Hàn Quốc giành huy chương đồng đầu tiên tại Giải vô địch bi đá trên băng nữ thế giới

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bi đá trên băng nữ Hàn Quốc "Little Team Kim" gồm những nữ cầu thủ mang họ Kim cùng 20 tuổi với đội trưởng là Kim Min-ji, đã giành được chiếc huy chương đồng đầu tiên cho Hàn Quốc tại giải vô địch thế giới bi đá trên băng nữ 2019 ở thành phố Silkeborg (Đan Mạch).Trong trận đấu tranh huy chương đồng ngày 24/3, các nữ cầu thủ Hàn Quốc đã xuất sắc vượt qua đối thủ Nhật Bản với tỷ số 7-5.Đội tuyển Hàn Quốc ghi được 1 điểm trong ba lượt đánh đầu tiên, nhưng lại bị Nhật Bản gỡ hòa ở lượt đánh thứ tư. Tới lượt đánh thứ 5, Hàn Quốc tấn công sau, có lợi hơn để ghi điểm nhưng lại không thành công. Tới lượt đánh thứ 6, "Little Team Kim" ghi được 2 điểm, nhưng lại nhường cho Nhật Bản một điểm trong lượt đánh thứ 7, quay trở lại hòa 3-3. Tới cú đánh thứ 8, Hàn Quốc chỉ giành được 1 điểm, nhưng ở cú đánh thứ 9 đã giành được từ Nhật Bản 2 điểm, lật ngược tình thế và đưa tỷ số thành 4-5. Ở cú đánh thứ 10, các nữ cầu thủ đã phát huy sự tập trung cao độ, giành được 3 điểm, kết thúc trận đấu đầy thuyết phục với tỷ số 7-5.Trong vòng loại quốc gia mùa giải 2018-2019, "Little Team Kim" đã vượt qua đội tuyển đàn chị, lần đầu tiên trở thành đại diện của Hàn Quốc thi đấu tại đấu trường quốc tế. Các cô gái trẻ đã giành chức Quán quân tại giải Vô địch bi đá trên băng châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 năm ngoái, rồi giành vé đi tiếp vào Giải vô địch thế giới nữ và mang về chiếc huy chương đồng đầu tiên cho Hàn Quốc.