Bắc Triều Tiên bất ngờ khôi phục hoạt động tại Văn phòng liên lạc liên Triều

Photo : YONHAP News

Một số nhân viên Bắc Triều Tiên đã quay trở lại làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều, phía trong khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc, ba ngày sau khi nước này rút toàn bộ nhân viên theo "chỉ thị từ cấp trên".Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Hai (25/3) cho biết một số nhân viên của miền Bắc đã tới làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều vào lúc 8 giờ 10 giờ sáng cùng ngày. Phía miền Bắc nói rằng đến giao ca làm việc theo thông thường. Sau đó, đại diện liên lạc của hai miền đã tiến hành họp vào sáng cùng ngày.Trong cuộc họp, miền Bắc khẳng định vẫn giữ lập trường không đổi về việc duy trì hoạt động của Văn phòng liên lạc liên Triều đúng theo tinh thần Tuyên bố chung liên Triều. Tuy nhiên, nước này không giải thích rõ về lý do rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc vào hôm thứ Sáu tuần trước (22/3), cũng như về lý do quay trở lại làm việc.Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ hoan nghênh việc miền Bắc cho nhân viên quay trở lại làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều một cách nhanh chóng, hy vọng Văn phòng sẽ sớm hoạt động một cách bình thường.Do kênh liên lạc giữa hai miền Nam-Bắc đã được khôi phục, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục xúc tiến thảo luận về việc tổ chức chương trình đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán liên Triều, khôi phục công tác khai quật khu di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của triều đại Goryeo (918-1392), tại thành phố Gaesung, miền Bắc.Tuy nhiên, số lượng nhân viên miền Bắc đang làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều hiện chỉ khoảng 4, 5 người, bằng một nửa so với trước đó. Thêm vào đó, vẫn chưa rõ liệu người đứng đầu Văn phòng liên lạc liên Triều phía miền Bắc có quay trở lại làm việc hay không, nên cần thêm thời gian để kết luận Văn phòng đã hoạt động bình thường hoàn toàn hay chưa.