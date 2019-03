Ngân sách năm 2020 tập trung vào phục hồi kinh tế, duy trì tăng trưởng

Photo : YONHAP News

Ngân sách của Chính phủ Hàn Quốc trong năm 2020 sẽ tập trung vào việc phục hồi nền kinh tế và duy trì đà tăng trưởng, thông qua chính sách tạo thêm việc làm và tái phân phối thu nhập, bằng việc hỗ trợ cho nhóm thu nhập thấp.Ngày 26/3, Nội các Hàn Quốc đã công bố hướng dẫn về việc lập và quản lý ngân sách năm 2020 cho các cơ quan hành chính trung ương và cơ quan điều hành, quản lý ngân sách. Theo đó, trong năm sau, ngân sách quốc gia sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực là phục hồi nền kinh tế, tái phân phối thu nhập, phát triển đổi mới và an toàn xã hội.Trước tiên, mục tiêu phục hồi nền kinh tế sẽ tập trung vào việc tạo thêm việc làm và mở rộng hỗ trợ tìm việc, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ. Đồng thời, Chính phủ sẽ xúc tiến chính sách tài chính quyết liệt nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp then chốt và mở rộng xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn phải duy trì sự phát triển cân bằng của từng khu vực thông qua các dự án phát triển quốc gia.Nhằm hỗ trợ phát triển đổi mới, Chính phủ đang lên kế hoạch tăng chi tiêu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) của các ngành sản xuất chíp bán dẫn và ô tô, cũng như việc nhân rộng các nhà máy thông minh và nới lỏng quy định.Ngoài ra, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cũng sẽ là một trọng tâm khác trong chiến lược lập ngân sách, thông qua việc giúp đỡ những người thuộc nhóm thu nhập thấp gia thăng thu nhập cơ bản. Để tạo ra môi trường sống an toàn, Chính phủ dự kiến tăng cường đầu tư vào các giải pháp giúp giảm bụi siêu nhỏ, cải thiện cơ sở hạ tầng đã xuống cấp.Chính phủ dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm sau, nhưng cũng cảnh báo về các nguy cơ của kinh tế toàn cầu và sự sụt giảm của xuất khẩu trong nước.Hướng dẫn ngân sách này sẽ được thông báo tới các bộ cho tới ngày 29/3. Sau đó, các bộ phải trình kiến nghị ngân sách lên Bộ Kế hoạch và tài chính trước ngày 31/5. Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ phân bổ ngân sách năm 2020 sau khi thảo luận với các bộ, và trình lên Quốc hội trước ngày 3/9 năm nay.