Điều kiện thương mại trong tháng 2 tiếp tục xấu đi

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (26/3) công bố báo cáo "Cán cân thương mại và điều kiện thương mại tháng 2 năm 2019". Theo đó trong tháng trước, chỉ số điều kiện thương mại đạt 93,4 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2010), giảm 4,1% so với cùng kỳ một năm trước.Chỉ số điều kiện thương mại là chỉ số giá đơn vị xuất khẩu trên chỉ số giá đơn vị nhập khẩu, phản ánh lượng sản phẩm có thể nhập khẩu bằng kim ngạch một đơn vị sản phẩm xuất khẩu.Trong tháng trước, giá nhập khẩu giảm 2,4%, nhưng giá xuất khẩu giảm tới 6,4%, tập trung vào mặt hàng chíp bán dẫn, chế phẩm hóa học. Chỉ số điều kiện thương mại đã giảm liên tục từ tháng 12 năm 2017.Chỉ số kim ngạch xuất khẩu trong tháng trước đạt 108,62 điểm, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, liên tục giảm kể từ sau tháng 12 năm ngoái. Mức giảm lần này là mức giảm sâu nhất sau hai năm 10 tháng, kể từ sau mức giảm 13,4% của tháng 4 năm 2016.Xét từng hạng mục cụ thể, chỉ số kim ngạch xuất khẩu thiết bị điện, điện tử như chíp bán dẫn, điện thoại di động, máy tính đã giảm 20%. Về điều này, BOK giải thích sản lượng xuất khẩu vi mạch, trong đó bao gồm chíp bán dẫn, đã tăng 3%, nhưng kim ngạch xuất khẩu lại giảm 22,5% do sự giảm giá phụ tùng điện thoại di động và giá màn hình LCD cỡ lớn.Chỉ số sản lượng xuất khẩu cũng giảm 3,3%, chủ yếu do mức giảm ở mặt hàng thiết bị điện, điện tử, than đá và chế phẩm dầu mỏ.Chỉ số sản lượng nhập khẩu giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số kim ngạch nhập khẩu giảm 11,9%, tập trung ở mặt hàng máy móc thông thường, khoáng sản. Đặc biệt, chỉ số sản lượng máy móc thông thường giảm 37,5%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 12 năm 1998. BOK phân tích nguyên nhân là do các doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn trong nước điều chỉnh đầu tư về thiết bị, giảm mạnh nhập khẩu máy móc sản xuất chíp bán dẫn.