Tâm lý tiêu dùng tăng 4 tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Đến tháng 3 năm nay, tâm lý tiêu dùng của Hàn Quốc đã tăng 4 tháng liên tiếp, bất chấp các mối quan ngại về sự chững lại của kinh tế.Ngày 27/3, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) trong tháng này đạt 99,8 điểm, tăng 0,3 điểm so với tháng trước.Chỉ số trên ghi nhận đà tăng liên tục trong 4 tháng kể từ tháng 12 năm 2018, nhưng phần lớn người tiêu dùng Hàn Quốc vẫn tỏ ra bi quan về kinh tế.Chỉ số CCSI phản ánh cảm nhận của người tiêu dùng về nền kinh tế. Việc chỉ số này thấp dưới 100 có nghĩa là số người bi quan lớn hơn số lạc quan.Một quan chức BOK phân tích tuy chỉ số CCSI đã tăng trong tháng 3, song mức tăng lại chững lại. Do đó, vào thời điểm này, rất khó để dự đoán liệu chỉ số này sẽ tăng lên hay giảm xuống trong tháng sau.Trong khi đó, chỉ số đo lường tâm lý của người tiêu dùng liên quan tới giá nhà trong năm sau đã tụt xuống 83 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2013.Chỉ số tâm lý về lãi suất cũng giảm 5 điểm, đạt 115 điểm, do tin tức về hướng dẫn chính sách tiền tệ của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).Chỉ số dự đoán mức lương cũng chỉ đạt 116 điểm, giảm 4 điểm, do sự sụt giảm về kỳ vọng đối với lương bổ sung, vì số giờ làm đã giảm đi sau khi Chính phủ áp dụng chính sách tuần việc tối đa 52 tiếng.