Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 26/3 đã công bố tài liệu, trong đó dự báo lợi nhuận kinh doanh quý I năm nay của hãng sẽ thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường.Đây là lần đầu tiên, Samsung đưa ra dự báo về tình hình kinh doanh xấu đi.Điện tử Samsung chiếm khoảng 30% lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc KOSPI.Hãng này giải thích các yếu tố dẫn tới lợi nhuận kinh doanh giảm sút là do nhu cầu và giá thành chíp bán dẫn, mặt hàng chủ lực của Samsung, bị giảm. Thêm vào đó, giá thành các sản phẩm chính khác cũng có mức giảm lớn hơn dự đoán ban đầu.Giá mặt hàng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) loại 8Gb dùng cho máy tính mà Samsung cung cấp cho các đối tác lớn, đã giảm từ 7,25 USD trong tháng 12 năm ngoái xuống còn 5,13 USD sau hai tháng, mức giảm lên tới 30%, cao hơn nhiều so với dự đoán.Giá mặt hàng màn hình cũng giảm do sự gia tăng nguồn cung màn hình LCD từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Nhu cầu màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) cũng đang giảm.Việc Samsung công bố dự báo như lần này được phân tích làm nhằm giảm nhẹ cú sốc với thị trường, trước thềm công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý I vào ngày 5/4 tới.Trong quý I năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh của Samsung từng đạt 15.600 tỷ won (13,75 tỷ USD). Có vẻ như lợi nhuận quý I năm nay của hãng sẽ chỉ bằng 40% năm ngoái, đạt ở ngưỡng 6.000 won (5,29 tỷ USD), thay vì ngưỡng 8.000 tỷ won (7,05 tỷ USD) như dự đoán ban đầu.Giá cổ phiếu của điện tử Samsung trong phiên giao dịch ngày 26/3 đã giảm 0,5%, phản ánh dự đoán của thị trường về sự sụt giảm lợi nhuận của hãng trong quý I.Sự đình trệ của mặt hàng chíp bán dẫn đã kéo toàn bộ kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc có chiều hướng giảm sang tháng thứ 4 liên tiếp.