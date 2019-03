Số trẻ sơ sinh chào đời tháng 1 thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/3) công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 1 năm 2019". Theo đó, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng đầu năm nay đạt 33.000 trẻ, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất theo tháng 1 trong lịch sử thống kê liên quan.Cục thống kê giải thích, sự sụt giảm trẻ sơ sinh là do vấn đề về cơ cấu dân số, khi số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó) và số cặp vợ chồng kết hôn, đều đang có chiều hướng giảm.Trong tháng 1, số cặp vợ chồng kết hôn đạt 21.300 cặp, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan kể từ năm 1981, giảm 12,7% so với một năm trước.Cục thống kê quốc gia phân tích yếu tố gây ra tác động lớn nhất là do dân số từ 30 tới 34 tuổi, độ tuổi được coi là thích hợp nhất để kết hôn, đã giảm lần lượt 3,2% ở nam giới và 3,9% ở nữ giới so với một năm trước.Trong khi đó, số người tử vong trong tháng 1 đạt 27.300 người, cũng giảm 13,6% so với một năm trước, khiến Hàn Quốc không tránh khỏi hiện tượng giảm dân số tự nhiên.Ngược lại, số cặp ly hôn trong tháng 1 là 9.700 cặp, tăng 9% so với một năm trước.