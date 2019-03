Khách hàng không năm 2018 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/3) công bố báo cáo "Dịch vụ giao thông hàng không năm 2018". Theo đó, trong năm ngoái, lượng khách hàng không đạt 117.530.000 người, tăng 7,5% so với một năm trước, mức cao kỷ lục. Ngoài ra, không xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan tới máy bay trong năm 2018.Tuy nhiên, tỷ lệ chậm giờ bay ở các chuyến bay nội địa là 13,4%, tăng 1,5% so với năm 2017. Trong số 7 hãng hàng không trong nước đang cung cấp các chuyến bay nội địa, ngoài hãng Air Busan, tỷ lệ chậm giờ bay của 6 hãng còn lại đều tăng so với năm trước. Tỷ lệ chậm giờ bay của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc (Korean Air) là 10,4%, khá thấp, trong khi của hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet là 17,1%, cao nhất.Trong năm 2018, tỷ lệ chậm giờ bay ở các chuyến bay quốc tế là 5,6%, giảm 0,3% so với năm 2017. Tỷ lệ chậm giờ bay của các hãng hàng không nước ngoài cũng ở mức tương tự là 5,5%. Các đường bay đi châu Âu, Trung Quốc, Đông Nam Á và Tây Nam Á có tỷ lệ chậm giờ bay cao, do phải sử dụng những đường bay "đông đúc" đi qua không phận Trung Quốc và Đông Nam Á.Xét theo hãng hàng không, có ba hãng là hàng không quốc gia Hàn Quốc (Korean Air), Asiana Airlines và Jeju Air có tỷ lệ chậm giờ bay giảm so với năm 2017, trong khi các hãng còn lại đều tăng.