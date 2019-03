Tổ chức chống Bắc Triều Tiên thừa nhận vụ đột nhập Đại sứ quán miền Bắc ở Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Tổ chức "Triều Tiên tự do" (Free Joseon), một tổ chức chống đối Bắc Triều Tiên, ngày 26/3 đã thừa nhận thực hiện vụ đột nhập Đại sứ quán miền Bắc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 22/2 vừa qua.Chiều cùng ngày, tổ chức này đã đăng trên trang chủ của mình một bài viết với nhan đề "Sự thật về Madrid" (Facts About Madrid), nói rằng đây không phải là một vụ tấn công, mà chỉ nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp trong Đại sứ quán.Tổ chức này khẳng định đã được mời tới Đại sứ quán miền Bắc và không hề có người nào bị đánh đập như nội dung truyền thông đưa tin, cũng như không sử dụng vũ khí.Tuy nhiên, tổ chức "Triều Tiên tự do" nói lời xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cơ quan chức năng của Tây Ban Nha. Tiếp đó, tổ chức này cho biết đã đồng ý giữ bí mật với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và chia sẻ những thông tin có giá trị tiềm năng lớn. Việc thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài thực sự là một sự "phản bội" to lớn.Tiếp đó, tổ chức này khẳng định không hề có sự can thiệp của quốc gia khác trong vụ việc vừa qua. Vụ đột nhập cũng không liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội.Tổ chức chống Bình Nhưỡng tuyên bố đang giữ những chứng cứ có thể chứng minh lập trường nói trên. Tuy nhiên, để bảo vệ cho nhiều người đang cần sự giúp đỡ và bị đe dọa, tổ chức này không thể chia sẻ thêm thông tin trong thời điểm hiện tại.Trước đó, ngày 20/3, tổ chức "Triều Tiên tự do" từng đăng tải một video với nhan đề "Trên đất Tổ quốc", trong đó có hình ảnh một người đàn ông giật bức ảnh chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên đang treo trên tường và ném xuống đất. Mặc dù địa điểm và thời điểm quay video không được nói rõ, nhưng có vẻ như video đã được quay khi xảy ra vụ đột nhập vào Đại sứ quán miền Bắc tại Tây Ban Nha.